Obama visita Corcovado com a família O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, visitou na noite deste domingo o Cristo Redentor junto com a família, depois de ter desmarcado o passeio previsto inicialmente para a manhã, a fim de realizar uma teleconferência com a equipe de Segurança sobre a Líbia. Obama passou meia hora no monumento com a primeira-dama, Michelle, as filhas Malia e Sasha, a sogra, Marian Robinson, e a madrinha das meninas, Eleanor Kaye Wilson.