Obama receberá Lula na Casa Branca no próximo dia 14 O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vai receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na Casa Branca, no próximo dia 14, um sábado. Originalmente, a visita estava marcada para o dia 17, mas, por um problema de agenda, a data foi transferida. É considerada uma deferência ao Brasil receber Lula em um sábado. A Casa Branca deve divulgar mais informações ainda hoje sobre o encontro dos dois presidente. De Washington, Lula seguirá para Nova York, onde participa de seminário promovido pelos jornais Valor e o The Wall Street Journal. Lula vai se encontrar três vezes com Obama num intervalo de pouco mais de um mês: em Washington, no dia 14 de março; em Londres, no dia 2 de abril, na reunião do G-20; e em Trinidad Tobago, entre os dias 17 e 19 de abril, durante a Cúpula das Américas.