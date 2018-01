Obama liga para Dilma e agradece 'hospitalidade'

Em entrevista, o porta-voz do Planalto, Rodrigo Baena, relatou que, na conversa, Obama agradeceu a Dilma pela "hospitalidade maravilhosa" que ele e a família tiveram durante visita ao Brasil no último fim de semana. Na conversa, Dilma afirmou que ficou "satisfeita" com a visita, considerada por ela como um "marco" nas relações entre os dois países. A presidente agradeceu Obama pelas "gentis palavras" pronunciadas num discurso no Rio, no domingo.

O presidente dos Estados Unidos havia feito referências à trajetória política de Dilma, observando que a presidente sabe "como é viver sem os direitos humanos mais básicos". A conversa de hoje por telefone serviu para dissipar o mal-estar provocado pela nota do Planalto e Itamaraty, para criticar os ataques à Líbia. O comunicado foi divulgado, ainda na segunda-feira, horas depois da despedida de Obama do Brasil. O porta-voz relatou que Dilma disse ao presidente dos Estados Unidos que era preciso prosseguir nas discussões para que a relação entre os dois países pudessem avançar.

Como de praxe nas conversas de presidentes, Obama convidou Dilma a visitar os Estados Unidos, para retribuir a "excelente" estada que teve no Brasil. Dilma afirmou que terá o "maior prazer" em viajar aos Estados Unidos, mas não estipulou data. A princípio, ela estará em Nova York, em setembro, para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).