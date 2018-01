Obama lançará plano para reduzir déficit nesta semana

Obama vai analisar o Medicare e o Medicaid, programas de saúde do governo para os idosos e os pobres, para "ver que tipo de economia" é possível, disse Plouffe ao programa "Meet the Press", do canal NBC.

Um oficial da Casa Branca disse que o discurso de Obama deve acontecer na quarta-feira.

Obama e os líderes do Congresso norte-americano chegaram a um acordo na semana passada em torno do orçamento que evitou a paralisação do governo. O acordo, porém, abriu caminho para um corte maior nos gastos.

(Reportagem por Susan Cornwell)