Obama inspira projetos virtuais

A avaliação foi a de que há no Brasil know-how suficiente nessa área, que leva em consideração as características do eleitorado local e o fato de a penetração da internet ainda estar longe do patamar observado nos EUA. Mas ainda há chances de Self atuar indiretamente na campanha da chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. O americano já teve vários encontros com o marqueteiro João Santana, que assinou a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A informação, no PT, é de que Santana estuda um contrato de consultoria, cujo valor não ultrapassaria R$ 100 mil.

Self também chegou a conversar com o PSDB. As negociações, entretanto, não avançaram. "Havia mais uma curiosidade sobre o trabalho que eles fizeram", explicou o tesoureiro tucano, Eduardo Graeff. "Como, da parte deles não houve continuidade do contato, imagino que eles tomaram outro rumo."