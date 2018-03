Obama ficou triste com notícia sobre doença de Lula Em carta encaminhada ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, diz que ficou triste com a notícia sobre o câncer na laringe do brasileiro e que ele e sua família oram por Lula. "Quero que você e sua família saibam que estão nos meus pensamentos e orações e também nos de Michelle", diz Obama, em documento timbrado. O presidente norte-americano destaca também a importância mundial de Lula. "O Brasil e o mundo continuam a prosperar com a sua força e incansável liderança", continuou.