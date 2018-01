Obama faz visita rápida à Cidade de Deus

Rio - O presidente norte-americano Barack Obama visitou na manhã desse domingo, 20, a comunidade Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, onde, apesar da ansiedade e expectativa dos moradores, passou pouco mais de 30 minutos. Obama chegou à sede da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA) por volta das 11h20 para assistir a uma apresentação de percussão e capoeira do grupo comandado pelo mestre Derli Ariri.

O presidente estava acompanhado da mulher Michelle Obama, das filhas, Malia e Sasha, e foi recebido pelo governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e pelo prefeito da cidade Eduardo Paes, com suas respectivas mulheres. Além do governador e do prefeito estavam presentes o secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, o embaixador dos EUA no Brasil, Thomas Shannon.

Embalados pelas batidas dos instrumentos de percussão, o presidente e a primeira-dama mostraram interesse na apresentação. Já na capoeira, apenas Obama mostrou-se impressionado, já que a primeira-dama e as filhas haviam assistido a apresentação semelhante na tarde de sábado, em Brasília. Durante o evento o casal interagiu com as crianças da plateia. Obama chegou a ser abraçado por algumas.

“Não fiquei muito nervosa porque eu treinei muito”, disse Gabrielle Oliveira, 11 anos, uma das alunas que se apresentou para a família Obama. Mas nem todo mundo demonstrou a mesma calma. “Não consegui dormir. Fiquei quatro dias ensaiando”, contou Giulia Seinfferd, 14 anos, escolhida para ser oradora e fazer uma breve apresentação em inglês.

Batendo bola. Em uma atitude inesperada, antes de ir embora, Obama saiu do carro, andou um pouco na favela e acenou para os moradores que estavam em suas casas. A comunidade ficou eufórica, gritou elogios e mandou beijos para o presidente. O radialista Roberto Cavalcante, de 38 anos, atirou uma camisa azul da seleção brasileira, que vestia, em cima do carro onde estava o presidente norte-americano. Ele não soube dizer se a camisa foi ecolhida.

Diferentemente do esperado, Obama não visitou a UPP da comunidade. Mas bateu bola rapidamente com algumas crianças antes de deixar a favela. Chegou a ensaiar algumas embaixadinhas.

Também não jogou com alunos da escolinha de futebol, como era esperado. “Não fiquei decepcionado até porque a gente tem de ser disciplinado e seguir as determinações da segurança”, afirmou Luiz dos Santos, professor da escolinha que conseguiu entregar ao presidente americano uma camisa do Fluminense, com o numero 1 e a inscrição “Presidente Obama”.

Pouco antes, no campo do Flamengo, na Gávea, que está servindo de heliporto para Obama, o presidente dos EUA recebeu uma camisa do time com seu nome e o número 10 das mãos da presidente do clube, Patrícia Amorim.

Theatro Municipal. Depois da visita Obama seguiu de carro até o aeroporto de Jacarepaguá, onde pegou um helicóptero em direção ao campo do Flamengo na Gávea, zona sul do Rio. Após uma pausa para descanso e almoço no hotel Marriott, onde está hospedado, o presidente irá para a Cinelândia, no centro do Rio. Ele discursará no Theatro Municipal para uma plateia de convidados.

Pela manhã a previsão era de que ele visitasse o Corcovado com a família. A visita, no entanto, foi adiada pelo “mau tempo” , segundo Robert Mearkle, do setor de comunicação do departamento de Estado dos EUA e ex-adido cultural do consulado dos EUA no Rio.

(Atualizado às 14h para acréscimo de informações)