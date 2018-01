Obama fala em tom popular no Theatro Municipal do Rio

No pronunciamento, ele falou de futebol, de democracia, citou o escritor Paulo Coelho e a Líbia, frisando a luta que vem sendo travada naquele país pela conquista da democracia. "O futuro de uma nação é determinado por seu próprio povo. Sempre que a democracia vence, o mundo se torna mais brilhante, e este é o exemplo do Brasil (para o mundo)", disse ele, citando, inclusive, a luta da presidente Dilma Rousseff contra a ditadura militar.

No início do discurso, Obama falou algumas frases em português, como "povo do Rio de Janeiro" e "cidade maravilhosa", arrancando muitos aplausos. E disse que a primeira imagem que teve do Brasil foi do filme Orpheu negro, que assistiu com sua mãe, já falecida. Segundo ele, sua mãe jamais imaginaria que o filho dela voltaria ao País como presidente dos EUA e que o Brasil seria ainda mais bonito do que (as imagens que) ele viu no filme. E citou o conhecido refrão da música "País Tropical", do compositor Jorge Ben Jor: "País tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza."

Barack Obama disse que no encontro que teve ontem (19) com a presidente Dilma Rousseff, em Brasília, os dois conversaram sobre os caminhos que Brasil e Estados Unidos podem adotar para estabelecer parcerias mais sólidas. E elogiou as ações governamentais na Cidade de Deus (que visitou na manhã de hoje), na zona oeste do Rio.

"Pela primeira vez, a esperança volta ao lugar onde o medo existia", destacou, numa referência à segurança e aos programas sociais implantados neste local. E continuou: "Cada dia, o Brasil apresenta soluções à comunidade mundial e desempenha um papel importante no desenvolvimento global." Ao falar que o Brasil vem tendo um papel de destaque no cenário mundial, ele citou a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016 (que serão realizadas no País) e prometeu: "Vou voltar em 2016 para assistir a Olimpíada."

No final do pronunciamento, ele citou a frase de "um dos mais conhecidos escritores brasileiros", Paulo Coelho: "Com a força do nosso amor e da nossa vontade, podemos mudar o nosso destino e o destino de muita gente". E complementou: "Que deus abençoe nossos países."