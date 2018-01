Obama é recebido por Dilma e Patriota no Planalto

Em seguida, antes da reunião reservada em seu gabinete, Dilma ciceroneou Obama e a primeira-dama Michelle em uma visita à exposição "Mulheres Artistas Brasileiras", com obras do modernismo brasileiro. De acordo com a assessoria do planalto, Dilma explicou rapidamente ao casal a importância do movimento modernista e de seu mais relevante conceito, a antropofagia.

Obama mostrou-se especialmente interessado no fato de a principal obra de arte do modernismo, o quadro Abaporu, de Tarsila do Amaral, não estar exposto em um museu brasileiro, e sim no Museu de Arte Latino-Americana (Malba), em Buenos Aires. Dilma explicou que o quadro foi emprestado pelo Malba especialmente para esta exposição, que é uma das homenagens ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. Diante do Abaporu, os três posaram para foto.

Obama ficou igualmente impressionado com um painel da pintora Djanira, que normalmente decora o gabinete das presidência. A exposição traz obras também de Tomie Ohtake. A maioria dos trabalhos expostos faz parte do acervo do Palácio do Planalto, do Banco Central e de outros órgãos do governo brasileiro, o que também surpreendeu Obama.