Obama é recebido no Rio pelo governador Sérgio Cabral O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, acompanhado da mulher e das filhas, desembarcou às 20h25 na Base Aérea do Galeão, onde foi recebido pelo governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e o prefeito da capital, Eduardo Paes. Obama ficou apenas quatro minutos no pátio da Base Aérea, tempo suficiente para cumprimentar as autoridades.