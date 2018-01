No percurso entre o campo do Flamengo, na Gávea, zona sul do Rio, onde pousou o helicóptero após a visita à Cidade de Deus e o hotel em Copacabana, onde Obama está hospedado, o tráfego foi interrompido em várias ruas da zona sul. Após almoçar, Obama segue à tarde para o Theatro Municipal, no centro do Rio, onde discursa para convidados.