Obama diz que F18 é melhor proposta de jato, diz jornal

O presidente norte-americano, Barack Obama, argumentou em favor da compra pelo Brasil dos jatos americanos F18 em reunião bilateral nesse sábado, 19, com a presidente Dilma Rousseff, segundo "The Wall Street Journal". Dilma levantou a questão, segundo Dan Restrepo, diretor sênior para Assuntos do Hemisfério ocidental.

"O presidente Obama ressaltou que o F-18 é o melhor avião em oferta", disse Restrepo. "O pacote de tecnologia é equivalente aos pacotes que são oferecidos a parceiros e aliados no mundo." Dilma não disse por qual jato seu governo se inclina, segundo Restrepo.

O governo brasileiro não tem uma data para anunciar a decisão sobre a compra de 36 caças de um dos três concorrentes estrangeiros, num contrato avaliado entre US$ 4 bilhões e US$ 7 bilhões. O Brasil estuda propostas da norte-americana Boeing, que fabrica o F/A18 Super Hornets, da francesa Dassault, produtora do Rafale, e da sueca Saab, que constrói o Gripen.

No mês passado, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, disse que a presidente Dilma tomará a decisão sobre a aquisição dos caças para a Força Aérea Brasileira "no momento em que julgar oportuno". As informações são da Dow Jones.