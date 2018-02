Obama deve vir ao País até início de 2010, diz diplomata O presidente Barack Obama deve visitar o Brasil no fim deste ano ou no início de 2010, disse ontem o embaixador brasileiro em Washington (e futuro secretário-geral do Itamaraty), Antonio Patriota. Porém, a viagem depende do fim da crise em Honduras. Segundo Patriota, Obama quer incluir na visita o Chile - e gostaria de ir antes do fim do mandato de Michele Bachelet, que acaba no dia 11 de março. Para isso, no entanto, é necessária a confirmação de Thomas Shannon, indicado para assumir a embaixada norte-americana em Brasília, e Arturo Valenzuela, escolhido para ser o próximo secretário assistente para Hemisfério Ocidental no Departamento de Estado, principal posto diplomático para a região.