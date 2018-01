Obama desembarca para visitar o Brasil O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, desembarcou em Brasília às 7h42 de hoje, acompanhado da primeira-dama Michelle, das duas filhas - Sasha e Malia -, da sogra do presidente e de uma amiga dela, além da comitiva oficial americana. Obama desceu do avião, acenou rapidamente para os jornalistas que aguardavam sua chegada e imediatamente entrou em uma das duas limusines do comboio presidencial norte-americano.