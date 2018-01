Obama deixa Rio de Janeiro e segue para Santiago O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, embarcou nesta manhã rumo ao Chile, onde continua sua viagem pela América Latina. Obama e sua comitiva decolaram da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, às 9h15. Mais cedo, eles deixaram o hotel Marriott, em Copacabana, na zona sul do Rio.