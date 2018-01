Obama deixa hotel e segue para a Cidade de Deus

Após o adiamento da visita de Obama ao Cristo Redentor, inicialmente prevista para a manhã de hoje, o Corcovado segue horário de visitação normal. Segundo informações da Paróquia Cristo Redentor, turistas já visitam o local, cujo fechamento estava previsto para ocorrer em parte da manhã de hoje, tendo em vista a presença prevista de Obama no local.

De acordo com informações da Paróquia, apuradas junto ao consulado norte-americano, a visita de Obama ao Cristo, acompanhado pela primeira-dama Michelle Obama e as filhas do casal presidencial, Malia e Sasha, deve ocorrer após o fechamento do ponto turístico, que encerra visitações às 18h. Mas o consulado ressalta que pode ocorrer alterações de última hora na agenda de Obama no Rio, para este domingo.