Obama chega ao Brasil para visita oficial

Obama desceu do avião, cumprimentou o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Thomas Shannon, acenou rapidamente para os jornalistas que aguardavam sua chegada e imediatamente entrou em uma das duas limusines do comboio presidencial norte-americano.

Em visita simbólica, Obama quebra inércia bilateral de oito anos Americano chega para 'recomeçar' relação Irã segue tema incômodo no diálogo entre Brasil e Estados Unidos ESPECIAL - O Tour político e turístico de Obama O avião presidencial, o Air Force One, pousou pontualmente na pista do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, às 7h30, horário que constava da agenda oficial da visita de Obama ao Brasil. Cercado por um forte aparato de segurança, Obama deixou a Base Aérea de Brasília numa comitiva de 51 carros, entre automóveis trazidos pelo serviço secreto americano, ambulâncias, carros da Polícia Federal, Polícia Militar e veículos oficiais. Da Base Aérea, Obama seguiu para o hotel em que ficará hospedado. Às 10h, ele será recebido no Palácio do Planalto pela presidente Dilma Rousseff e participará de encontros com executivos e empresários. Obama segue ainda hoje para o Rio de Janeiro, às 19h40, onde fará um discurso e visitará o Cristo Redentor. Ele ficará na cidade até domingo. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, embarcou na noite desta sexta-feira, 18, para o Brasil. A visita tem como meta melhorar as relações políticas entre os dois países. Obama demonstrou otimismo ao embarcar. Ele esteve acompanhado da família ao embarcar em um Air Force One, em Washington. (Com Efe e AP)