Obama chega a hotel no Rio e entra sem ser visto

Momentos antes da chegada de Obama, helicópteros das forças de segurança sobrevoavam a área do hotel. Ao observar a movimentação do comboio presidencial, com dezenas de carros, moradores dos prédios vizinhos foram para as janelas dos seus apartamentos para tentar ver o mandatário.

Obama vai ficar no 16º andar do hotel JW Marriot, na suíte presidencial, com vista para o mar. Ele está acompanhado da mulher, Michelle, e das duas filhas. A família pousou no Rio por volta das 20h25, na Base Aérea do Galeão, e foi recebida pelo governador Sérgio Cabral. Obama chegou ao Brasil às 7h40 de hoje. Em Brasília, ele se encontrou com a presidente Dilma Rousseff.

Amanhã, Obama e família irão de manhã ao Corcovado. Em seguida, visitarão a Cidade de Deus, uma das 17 comunidades carentes onde foram instaladas Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). À tarde, o presidente dos EUA fará um discurso no Theatro Municipal para uma plateia selecionada. Na segunda-feira, Obama segue para o Chile, dando continuidade à visita à América do Sul.