Obama chega à Cidade de Deus e causa alvoroço O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e sua comitiva chegaram às 11h20 à comunidade Cidade de Deus, zona oeste do Rio. Sua chegada causou alvoroço entre as pessoas que puderam assistir a passagem da comitiva norte-americana. A população que aguardava a chegada de Obama comemorou a vinda do presidente, aos gritos de "Obama, Obama", em um clima alegre e festivo.