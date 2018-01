Obama cancela discurso aberto ao público na Cinelândia

Segundo embaixada, presidente poderá falar no Teatro Municipal do Rio

O presidente americano, Barack Obama, cancelou o discurso que faria no próximo domingo na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, segundo informou nesta sexta-feira a embaixada dos Estados Unidos no Brasil.

A representação diplomática americana não informou o motivo do cancelamento. Segundo a embaixada, ainda existe a possibilidade de que Obama faça um discurso no Teatro Municipal, mas ainda não há confirmação oficial.

De acordo com a embaixada, por enquanto, a programação do presidente americano na Cidade de Deus está mantida.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Junto de sua mulher, Michelle, e das filhas Sasha e Malia, Obama chega a Brasília na manhã de sábado. Ele será recebido no Palácio do Planalto pela presidente Dilma Rousseff, e deverá participar ainda de dois encontros bilaterais de empresários.

Na noite de sábado, o presidente americano e sua família seguem para o Rio. Na programação, estão previstas visitas ao Corcovado e à Cidade de Deus.

A comitiva presidencial americana deixará o Rio na manhã de segunda-feira, rumo ao Chile. Em seu giro pela América do Sul, Obama também visitará El Salvador. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.