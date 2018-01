Obama acena para moradores ao deixar Cidade de Deus O presidente norte-americano Barack Obama deixou a Cidade de Deus, na zona oeste do Rio, às 11h55. Antes de deixar a comunidade, Obama surpreendeu moradores ao atravessar a rua Israel e acenar para eles, sorridente, antes de voltar à sede da Fundação para a Criança e a Adolescência (Fia), e entrar no carro da comitiva. Eufóricos, os poucos moradores que puderam ver o presidente dos Estados Unidos de perto comemoraram. O radialista Roberto Cavalcanti, de 38 anos, tirou a camisa da seleção brasileira que vestia e jogou em cima do carro onde estava Obama e sua mulher Michelle. "Tive a ideia na hora. Mas pelo menos ele vai levar uma lembrança da cidade Deus", disse Cavalcanti.