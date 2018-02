OAB vai reativar em março disque-denúncia A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) na Paraíba reativará até a primeira quinzena de março o disque-denúncia gratuito para fiscalização de crimes eleitorais que venham a ser cometidos neste ano de eleição municipal. As denúncias serão recebidas pela OAB, que fará triagem e as encaminhará ao Ministério Público Eleitoral.