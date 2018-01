OAB também irá pedir impeachment do governador Arruda

O nono pedido de impeachment contra o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (DEM), e o vice-governador, Paulo Octávio (DEM), será protocolado na próxima segunda-feira, 7, pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do DF na Câmara Legislativa. A OAB decidiu na noite desta quinta-feira, 3, por 31 votos a 1, reforçar o movimento pela saída de Arruda e de Paulo Octávio do governo.

O processo junta-se ao pedido protocolado ontem pelo o ex-deputado Chico Vigilante e a outros sete requerimentos. Nessa quinta-feira, o PSB entrou com outro processo pela saída de Arruda. O pedido foi protocolado pelo presidente regional da legenda, Marcos Dantas. O PSB já havia encaminhado ao Conselho de Ética pedido de abertura de processo por quebra de decoro parlamentar contra o deputado Rogério Ulysses, também envolvido nas denúncias de corrupção da Operação Caixa de Pandora.

Seis dos processos já foram instaurados. Na quarta-feira, 2, com seis deputados em plenário, o mínimo necessário para a sessão, a Câmara Legislativa do Distrito Federal deu início ao processo de impeachment do governador. Os seis pedidos protocolados até aquele momento foram lidos diante de aproximadamente 200 manifestantes que invadiram a Câmara e ocuparam o plenário.

Dois pedidos de impeachment foram protocolados pelos advogados Evilásio Viana dos Santos e Anderson Siqueira. Na manhã de quarta-feira, o PSOL e a Ordem dos Ministros Evangélicos do Gama entraram com outros dois processos. À tarde, CUT e PT levaram à Câmara mais dois pedido de impedimento do governador José Roberto Arruda.