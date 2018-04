OAB-SP pede inviolabilidade de departamentos jurídicos

No requerimento, mesmo sem citar o caso da Camargo Corrêa, D''Urso classifica a violação do sigilo profissional de advogados como um "descaso com as garantias constitucionais; um arbítrio inaceitável". O presidente da OAB-SP pede que o CNJ pacifique a questão. "Não podemos concordar com o emprego de métodos ilícitos de coleta de provas", afirma D''Urso. "Não se admite que se vasculhe arquivos (de advogados) com o intuito de incriminar clientes." O requerimento será entregue hoje durante evento da OAB na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista.