OAB-SP defende permanência de Tuma Júnior no cargo O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em São Paulo, Luiz Flávio Borges D''Urso, contrariou a posição do presidente nacional da entidade, Ophir Cavalcante, e defendeu hoje a permanência no cargo do secretário nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior Em nota divulgada à imprensa, D''Urso afirmou que recebeu "com reserva" a notícia sobre o envolvimento do secretário com Li Kwen, apontado pela Polícia Federal (PF) como um dos chefes da máfia chinesa no Brasil. "Recebo com reserva, aliás, como devem ser recebidas quaisquer denúncias que surjam na mídia em ano eleitoral", destacou.