OAB-SP decreta luto por Goffredo da Silva Telles O presidente da OAB-SP, Luiz Flávio Borges D''Urso, decretou luto oficial de três dias na seccional paulista pela morte do jurista Goffredo da Silva Telles Júnior. Em nota, D''Urso destacou a contribuição do professor Goffredo para a consolidação da democracia brasileira e para o ensino jurídico do País.