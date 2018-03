OAB-RJ investiga ligação entre mulher de Cabral e metrô A seção do Rio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RJ) abriu procedimento para apurar a atuação da primeira-dama do Estado, Adriana Ancelmo Cabral, e de seu escritório de advocacia. O caso que motivou o início da investigação foi o contrato assinado entre o Coelho, Ancelmo e Dourado Advogados e a concessionária do Metrô fluminense no início de 2008.