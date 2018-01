OAB-RJ acusa deputado Bolsonaro de quebra de decoro A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro (OAB-RJ) entrou ontem com pedido de abertura de processo na Câmara dos Deputados, por quebra de decoro parlamentar, contra Jair Bolsonaro (PP-RJ). O deputado fez declarações ao programa CQC, da TV Bandeirantes, que seus filhos não correm o risco de namorar uma mulher negra ou virarem gays, porque "foram muito bem educados".