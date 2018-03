OAB quer vetar juiz suspeito por corrupção na advocacia

Ophir submeterá a proposta ao Colégio de Presidentes de Seccionais da OAB, que vai se reunir domingo na sede do Conselho Federal do órgão, em Brasília. O veto ganhou força a partir do julgamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que decretou aposentadoria compulsória para três desembargadores e sete juízes do Mato Grosso envolvidos em suposto desvio de R$ 1,4 milhão do Tribunal de Justiça (TJ) estadual. O dinheiro teria sido destinado para uma loja maçônica da qual era grão-mestre um ex-presidente da corte.

"Vamos construir uma barreira para impedir que o cidadão corra o risco de ser prejudicado em sua vida por inescrupulosos que deveriam dar exemplo de ética e retidão e foram expulsos da magistratura e podem futuramente bater às portas da Ordem", disse o presidente da OAB. "Espero que encontrem fechadas essas portas." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.