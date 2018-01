OAB quer reunir dados sobre autos de resistências A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RJ) quer saber mais sobre os casos de desaparecimento e morte em autos de resistências no Estado do Rio. A entidade quer criar um banco de dados com informações sobre as vítimas e os policiais envolvidos e saber sobre o encaminhamento dado aos casos (desde o boletim de ocorrência até o julgamento da ação).