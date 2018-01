OAB quer que procuradoria investigue Lula no caso do mensalão A Ordem Nacional dos Advogados (OAB) informou, por intermédio de sua assessoria de imprensa, que seu presidente nacional, Roberto Busato, encaminhará, segunda-feira próxima, ao procurador-geral da República, Antônio Fernando Souza, notícia-crime pedindo o aprofundamento das investigações contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A adoção dessa providência foi decidida dia 8 de maio pela maioria dos 81 membros do Conselho Federal da OAB, que entenderam que que existem elementos que indicam envolvimento do presidente em ilícitos penais praticados no âmbito do escândalo do "mensalão". Juntamente com o pedido ao procurador-geral da República será também encaminhado relatório sobre o pedido do impeachment de Lula, elaborado pelo conselheiro federal Sérgio Ferraz (Acre), defensor do impedimento do presidente. Segundo a OAB, com vários volumes, o relatório e voto de Ferraz fornecem diversos elementos sobre o possível envolvimento de Lula e será encaminhado como subsídios ao Ministério Público.