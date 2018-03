OAB quer nome de beneficiário de passaporte especial

Quando veio à tona no fim do ano passado a polêmica dos passaportes especiais, denunciando que os filhos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberam o benefício, a OAB requereu ao Itamaraty a lista dos beneficiários desses documentos, visando a medidas judiciais. Porém recebeu recentemente, como resposta, apenas a informação de que o número de passaportes excepcionais emitidos foi de 328.

Agora, a OAB requer que o Itamaraty "individualize" os beneficiários desses passaportes, pois, "somente tendo à disposição esses nomes e a motivação dos atos, a OAB poderá ajuizar ações apontando as irregularidades e pedindo anulação desses documentos".