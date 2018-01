OAB quer interromper recesso de deputados no DF A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seção Distrito Federal, OAB/DF, entrou com um mandado de segurança no Tribunal de Justiça do DF (TJ-DF). A OAB pede uma liminar que obrigue a Câmara Legislativa a sair do recesso imediatamente, em convocação extraordinária, para que os deputados distritais analisem pedido de impeachment do governador José Roberto Arruda, assim como os processos contra os deputados acusados por quebra de decoro parlamentar.