OAB quer explicação para passeio de iate A OAB do Acre quer uma explicação de deputados estaduais que, juntamente com vereadores e parentes, aparecem em imagens nas quais 24 pessoas fazem turismo pelos rios da Amazônia em um luxuoso iate alugado por R$ 30 mil. Foram nove dias a bordo do iate, que percorreu mais de 4,3 mil km pelos rios Juruá e Solimões. Os deputados acreanos aproveitaram o recesso parlamentar para fazer a expedição, paga com dinheiro público.