OAB propõe debate sobre financiamento de campanha

O advogado Marcos Vinícius foi eleito presidente da Ordem e a posse solene está marcada para o dia 12 de março, em Brasília. Durante solenidade na OAB/PI, Marcus Vinicius disse que pretende voltar a Ordem para uma maior atenção aos advogados, mas sempre à disposição das grandes causas do País.

Marcus Vinícius criticou o preconceito contra nordestinos. "O preconceito ainda existe em muitos lugares, principalmente quando se vem do nordeste como eu. Mas o sertanejo nordestino tem essa força. Queremos demonstrar ao Brasil que os advogados do Piauí, que a sociedade piauiense, podem representar muito bem o País. Os nordestinos podem contribuir com a mudança do País", pontuou o presidente nacional da OAB.