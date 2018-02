OAB: Polícia Militar do TO utiliza cartões corporativos O presidente da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Tocantins, Ercílio Bezerra, informou ao presidente nacional da entidade, Cezar Britto, que a Polícia Militar do Estado faz uso de cartões corporativos. De acordo com o site da OAB, o Tribunal de Contas do Estado confirmou a informação por meio de ofício assinado pela presidente do Tribunal de Contas tocantinense, Dóris de Miranda Coutinho. Segundo o documento, "o uso do cartão corporativo no Tocantins ainda está em fase experimental na Polícia Militar, podendo ser estendido aos demais órgãos dependendo do resultado da fase de testes". Hoje a ocorrência também foi sustentada pela Secretaria Estadual da Fazenda. As informações enviadas por Bezerra à OAB cumprem determinação do ofício enviado por Britto no início do mês aos dirigentes de todas as 27 seccionais solicitando o levantamento de dados sobre a utilização dos cartões corporativos nos órgãos públicos de seus Estados. Os presidentes das regionais da OAB vão debater o uso do mecanismo de pagamentos na próxima segunda-feira, quando estarão reunidos em Brasília.