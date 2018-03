OAB pede retirada de juízes sob suspeita A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Maranhão pediu o afastamento preventivo de todos os magistrados do Estado apontados como envolvidos em ilícitos no relatório de inspeção feita pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. Juízes são citados em suposto comércio de sentenças, prática do "TQQ" - magistrados que só dão expediente nas terças, quartas e quintas-feiras - e pagamento irregular de diárias a desembargadores. A presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão sustenta que a corte "não pode ter a sua idoneidade e importância subjugadas em virtude da divulgação dos resultados de inspeções pontuais".