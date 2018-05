OAB pede rapidez da Justiça para julgar censura a jornal

Contra a mordaça, o jornal ingressou com uma série de recursos. Decorridos 35 dias, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJ-DF) ainda não decidiu acerca dos recursos que se arrastam em nome do cumprimento de prazos e de ritos internos da corte. "Há casos em que o Judiciário pode e deve julgar rapidamente, sem com isso atropelar fila de processos ou privilegiar a parte interessada", diz Britto. "O caso do Estadão é uma dessas situações em que o Judiciário tem de acelerar o julgamento. A censura prévia foi banida, expressamente proibida pela Constituição."

Ele observa que a censura ao Estado não é fato isolado. Frequentemente, toma conhecimento de ordens judiciais que vetam publicações. "A censura tem sido até uma certa regra que se repete nos Estados. O Estadão não é o primeiro a sofrer com violação à Constituição." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.