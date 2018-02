OAB pede rápida sanção do projeto 'Ficha Limpa' O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ophir Cavalcante, cobrou do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a rápida sanção do projeto de lei "Ficha Limpa", aprovado hoje pelo Senado. Segundo nota divulgada pela assessoria da OAB, a sanção imediata da matéria irá permitir que "ela possa vigorar nas eleições de outubro próximo, evitando que a ética seja atropelada por candidatos inescrupulosos".