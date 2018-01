OAB pede cassação de três deputados no DF O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Cezar Britto, protocolou hoje pedido de cassação por quebra de decoro parlamentar de três deputados distritais citados na Operação Caixa de Pandora, que apura o pagamento de propina a parlamentares da base aliada do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (ex-DEM): Eurides Brito (PMDB), Leonardo Prudente (DEM) e Junior Brunelli (PSC). Britto também defendeu que a Câmara Legislativa do Distrito Federal não entre em recesso legislativo no fim do ano para dar a celeridade esperada ao exame dos processos de impeachment contra Arruda.