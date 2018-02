OAB pede ao STJ que retome escolha de indicados

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) enviou nesta terça-feira, 19, um ofício ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) pedindo que seja retomado o processo de votação para a escolha de três candidatos indicados pela entidade à vaga de ministro da Corte aberta com a aposentadoria do ministro Pádua Ribeiro. O Conselho da OAB decidiu insistir nos seis nomes escolhidos entre os advogados e que foram remetidos ao STJ no fim de 2007. Na semana passada, os ministros decidiram não apoiar os nomes e comunicaram à Ordem que nenhum dos indicados obteve o apoio necessário para disputar o cargo. A decisão dos ministros abriu uma crise entre as duas instituições. Na segunda, o presidente do STJ, ministro Raphael de Barros Monteiro Filho, chamou o presidente nacional da OAB, Cezar Britto, para uma tentativa de acordo. Depois da conversa e da promessa feita por Monteiro Filho de que a relação de nomes seria respeitada, a OAB decidiu abrandar o tom e apenas pedir ao tribunal que a votação fosse retomada. Caso os ministros decidam, novamente, não apoiar a listagem, a entidade promete entrar com um mandado de segurança no próprio STJ. Caso o pedido seja negado, os advogados vão ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a resolução dos ministros.