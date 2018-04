OAB nacional pede saída ou prisão de Arruda

A adoção das medidas judiciais necessárias para o "imediato afastamento do governador" do Distrito Federal, José Roberto Arruda (sem partido), ou, "se for o caso, sua prisão preventiva" é solicitada pelo presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ophir Cavalcanti, em ofício enviado nesta terça-feira, 9, ao procurador-geral da República, Roberto Gurgel. Arruda é acusado de chefiar o escândalo de corrupção conhecido como "Mensalão do DEM" e de tentar obstruir a apuração dos fatos pela Justiça.

De acordo com informação divulgada pela OAB nesta terça-feira, 9, Cavalcanti considera que a permanência do governador no cargo se tornou "incompatível" com o exercício da função pública, "diante do fato de que ele violou diversos estatutos." Na avaliação do presidente da OAB, não há mais "ambiente" para Arruda continuar governando, e a permanência dele no cargo "poderá ensejar dano efetivo à instrução processual."

No ofício a Gurgel, Ophir Cavalcanti informa que o Conselho Federal da OAB e a Seccional da OAB no Distrito Federal ajuizaram ação civil pública contra Arruda na 3ª Vara Federal do Distrito Federal, acusando-o de "improbidade administrativa" e pedindo que seja decretada a indisponibilidade dos bens do governador e de 10 deputados distritais acusados de se beneficiar de propinas no esquema. Cavalcanti destaca que, no caso de Arruda, "a prova é incontroversa", o que exigiria seu imediato afastamento do cargo.