OAB-MA pede que juízes sejam afastados A seccional maranhense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MA) cobra o afastamento preventivo de todos os magistrados apontados pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) como responsáveis por irregularidades no Judiciário maranhense. Para a entidade, todo o sistema jurídico no Estado está em xeque. A ação da Corregedoria do CNJ começou após denúncia da OAB-MA sobre suposto comércio de sentenças no Tribunal de Justiça do Maranhão.