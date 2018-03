OAB estuda 0800 para denúncia de crimes eleitorais Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) nos 26 Estados e no Distrito Federal devem se reunir no dia 18 de agosto com integrantes do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE). Eles debaterão a implementação de medidas de fiscalização à irregularidades cometidas durante a campanha eleitoral.