OAB entrega proposta para reforma política ao Congresso O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Cezar Britto, entregou sugestões para uma reforma política ao presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), nesta sexta-feira. "As propostas são colaborações para serem discutidas no Congresso, ainda sem consenso", disse Britto a jornalistas. Entre as sugestões, estão redução do mandato de senadores para quatro anos, fim dos suplentes de senadores, criação de regras de fidelidade partidária, proibição de receber doações - devendo manter-se apenas com contribuições de filiados e fundo partidário - e o estabelecimento de regras mais rígidas para perda de mandato. Segundo Chinaglia, a intenção é aprovar uma proposta de reforma na Casa até o final do primeiro semestre. O deputado disse que as sugestões entregues nesta manhã são as primeiras de uma série, já que outras entidades também deverão apresentar propostas.