OAB diz que pré-candidatos desrespeitam a lei Os candidatos à Presidência da República anteciparam a campanha política no rádio e na TV e estão desrespeitando a lei eleitoral. A avaliação é do presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP), Luciano Santos, diante da verdadeira onda de aparições de candidatos que tomou conta da mídia. Segundo ele, o resultado de pesquisas pode ser divulgado mediante alguns critérios, mas o que está sendo feito é a veiculação irregular da propaganda política eleitoral e partidária. Em entrevista concedida esta manhã à Rádio Eldorado , Santos assegurou que, no primeiro semestre de 2002, está permitida apenas a propaganda partidária e a difusão dos programas das agremiações, bem como a posição dos partidos em relação a temas políticos comunitários. "Na verdade, é só isso que pode ser feito. Está totalmente vetada a propaganda pessoal e a divulgação de propaganda de candidatos, mas, na verdade, é isso que está acontecendo. A propaganda eleitoral dos candidatos só poderá ser feita a partir do próximo dia 6 de julho". Denúncia Ele explicou que, nos casos de desrespeito à lei, a Justiça Eleitoral só age se provocada, ou seja, os partidos políticos é que devem fazer a reclamação. No entanto, o que acontece é um autêntico "corporativismo", onde ninguém denuncia ninguém e as próprias agremiações acabam se beneficiando das irregularidades. "Os candidatos estão antecipando sua propaganda, ficando por isso sujeitos ao pagamento de multa de 20 as 50 mil Ufirs e à perda do horário eleitoral no primeiro semestre de 2003. Mas sobre isso o tribunal só se manifesta após as representações. Na sua estratégica política, os candidatos acabam incorporando esse custo das multas na campanha eleitoral". Na opinião dele, essas punições, quando aplicadas, são muito brandas. Seria preciso, na verdade, implantar penas mais severas, como, por exemplo, a perda do registro da candidatura. Máquina administrativa Ele analisou também o problema dos gastos com as campanhas e o financiamento de programas de televisão que exibem propaganda política ?disfarçada?. Ele citou, principalmente, aqueles candidatos que pertencem às siglas que atualmente são governo e se aproveitam disso para utilizar a máquina administrativa, em detrimento a partidos menores. Nesse caso, declarou, também não há muito o que fazer agora. Isso porque esses abusos só poderão ser analisados e punidos depois da convenção partidária e do registro da candidatura do político.