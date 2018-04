OAB-DF vai pedir novo impeachment de Paulo Octavio

Este novo pedido da OAB-DF, no entanto, pode ter entendimento diferente, uma vez que Paulo Octavio assumiu interinamente o governo do Distrito Federal ontem à noite, quando o governador José Roberto Arruda (sem partido) foi preso pela Polícia Federal (PF). Arruda é acusado, no inquérito da Operação Caixa de Pandora, de ser o chefe de um esquema de corrupção, conhecido como "Mensalão do DEM". O governador responde a três pedidos de impeachment na Câmara Legislativa. Paulo Octavio também é citado no inquérito como um dos beneficiários do esquema.

"Nada justifica a posse do vice Paulo Octávio. É público e notório que ele está envolvido no escândalo e não tem condições jurídicas e políticas para suceder o governador em caso de afastamento determinado pela Justiça", avalia Francisco Caputo, presidente da OAB do Distrito Federal.