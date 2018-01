OAB-DF entrega 11º pedido de impeachment de Arruda A presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Distrito Federal, Estefânia Viveiros, entrou hoje na Câmara Legislativa do Distrito Federal com o décimo primeiro pedido de impeachment do governador do Estado, José Roberto Arruda (DEM), por crime de responsabilidade. "A OAB está cumprindo seu dever institucional, pedindo o impeachment do governador e seu vice", disse ela, que estava acompanhada do presidente da OAB nacional, Cezar Britto. "O que aconteceu aqui interessa a todo o Brasil. Demos o nosso apoio a um ato de quem quer um País melhor", afirmou Britto.