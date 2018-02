OAB destaca esperança do eleitor com governo Dilma O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ophir Cavalcante, enviou os cumprimentos à presidente eleita Dilma Rousseff (PT), conforme nota divulgada hoje pela entidade. No documento enviado a Dilma, Ophir destaca a confiança do eleitor na corrente política que governa o País há oito anos e a importância da eleição da primeira mulher a ocupar a Presidência da República pelo voto direto.