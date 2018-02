OAB: demora na indicação para STF é inexplicável O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ophir Cavalcante, criticou a demora do governo em escolher o 11º ocupante da vaga do Supremo Tribunal Federal (STF). Para ele, essa vaga precisa ser preenchida, mas dentro de um fundamento de dignidade e competência e não sob critérios "partidários, ideológicos ou da cozinha de quem quer que seja". Para Ophir, essa escolha "já demorou demais e é inexplicável".